Горы ждут штурма

В Сочи завершается подготовка к III зимним Всемирным военным играм 2017 года. Мировой праздник армейского спорта будет проходить на Черноморском побережье Кавказа с 22 по 28 февраля.

Скалистая вершина Роза Пик горного хребта Аибга высотой 2320 метров стала одним из главных символов международных военных соревнований. Судейская коллегия решила, что именно эту вершину будут покорять участники турнира по ски-альпинизму, представители армейских команд Германии, Испании, Италии, Ливана, России, Словении, Франции и Швеции. Победителями станут те спортсмены, которые возьмут Розу Пик, а затем спустятся с нее быстрее соперников.

До начала III зимних Всемирных военных игр осталось меньше месяца. Заявки на них прислали более полутора тысяч спортсменов из 40 государств мира. Они и разыграют 44 комплекта медалей в семи видах спорта - биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, скалолазание и шорт-трек. Торжественная церемония открытия состязаний пройдет во дворце "Ледяной куб" Олимпийского парка Сочи, который уже готов встречать спортсменов. Тем временем в ледовом дворце "Большой" начался монтаж специального комплекса скалодромов, который уже успешно протестирован в Подмосковье. Штаб проведения III зимних Всемирных военных игр создается во дворце "Айсберг".

В турнирах готовятся принять участие многие известные спортсмены, входящие в элиту мирового зимнего спорта. Например в команде российских лыжников на старт выйдут бронзовые призеры зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере, лейтенанты ЦСКА Наталья Коростелева и Николай Морилов, бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, старший лейтенант Илья Черноусов. А среди ски-альпинистов, которые намерены штурмовать вершину Роза Пик, значатся рекордсмены мира по скоростному восхождению на Эльбрус, прапорщики Вооруженных сил России Екатерина Митяева и Виталий Шкель.

Главными болельщиками III зимних Всемирных военных игр 2017 года станут молодые россияне, мечтающие посвятить свою жизнь армейской службе. Как раз в эти дни в Сочи назначен слет "Олимпийская зарница", на который приглашены воспитанники кадетских классов, центров внешкольной работы и военно-патриотических объединений. Посещение спортивных турниров армейских атлетов станет для ребят настоящим подарком.

Ирина СИЗОВА