В Анапе пройдет апробация норм ГТО для инвалидов-колясочников

Всероссийский детский центр «Смена» совместно с Региональным отделением Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае 29 января 2017 года проведет первый в Краснодарском крае о Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с участием инвалидов-колясочников.

Соорганизатором мероприятия выступает Краснодарское Региональное Общественное Объединение Инвалидов «Ковчег».

«Программа фестиваля включает три блока: сдача норм ГТО участниками Гражданско-патриотического форума «Патриот России» (поднимание туловища, гибкость, прыжки в длину с места); апробирование сдачи норм физкультурно-оздоровительного комплекса (метание мяча на меткость, стрельба из положения сидя); соревнования в смешанных командах, где участники форума и маломобильные спортсмены будут соревноваться в настольном теннисе, шашках и дартсе.

«Первое подобное событие согласно приказу Министерства спорта РФ в рамках апробации ГТО для маломобильных групп населения мы решили провести в Анапе, тем более, здесь располагает к этому инфраструктура ВДЦ «Смена», - рассказала председатель КРООИ «Ковчег» в городе-курорте Анапа Марина Буковец.

Представитель в Анапе регионального отделения Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае, а также директор ВДЦ «Смена» Евгений Нижник отметил: «Общероссийский народный фронт при нашем участии решил сдвинуть с мертвой точки процессы по разработке норм ГТО для маломобильных групп населения. Ведь к спорту тянутся все, а долгие процедуры по подготовке событий такого класса могут длится бесконечно. Мы для участников подготовили интересную и, что главное, безопасную программу, которая нигде на Кубани еще не реализовывалась. Поэтому приглашаем всех, кто готов к участию, во Всероссийский детский центр «Смена»».

По его словам, фестиваль станет прецедентом, миссией которого является продвижение инициативы организации подобных фестивалей ГТО и выработка общих требований и принципов в организации, где участниками будут люди с ограниченными возможностями, проживающими во всех субъектах Российской Федерации.

Среди гостей события ожидаются серебряный призёр Паралимпийских игр в Лондоне Олег Шестаков и парадайвер Никита Ванков.

Маломобильные граждане могут подать предварительную заявку на участие в фестивале с указанием Ф.И.О., возрастом и контактным телефонам организаторам на e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .