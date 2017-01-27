Краснодарский филиал Россельхозбанка подвел итоги работы в 2016 году

Ведущий партнер кубанских аграриев - Краснодарский региональный филиал Россельхозбанка - подвел итоги своей деятельности в 2016 году. Эффективность проведенной работы характеризуют высокие экономические показатели как по направлению кредитования, так и привлечения средств корпоративных и розничных клиентов. О динамике финансирования и перспективах 2017 года рассказал директор Краснодарского регионального филиала Россельхозбанка Тембот Кумпилов.

- Тембот Каральбиевич, расскажите, каких успехов достиг филиал в прошедшем году?

- Хочу отметить, что в Краснодарском региональном филиале работает команда профессионалов, которая ставит амбициозные цели и оперативно решает задачи по всем направлениям бизнеса. В прошлом году филиалу удалось обеспечить необходимые темпы и объемы финансирования предпринимателей и компаний одного из наиболее экономически активных регионов страны. В экономику края был вложен 51 млрд рублей, а это более 15 тысяч кредитов. При этом сохранена динамика ежегодного роста кредитного портфеля филиала, который на конец года составил 116 млрд рублей, что на 13 млрд рублей больше объема портфеля по итогам 2015 года. Из этих средств портфель юридических лиц составляет 107 млрд рублей, физических – порядка 9 млрд рублей. В общей структуре кредитного портфеля доля займов сельхозпредприятий достигла 75%.

- В каком объеме филиал исполнил обязательства в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и Доктрины продовольственной безопасности?

- Подтверждая свое лидерство в кредитовании аграриев Краснодарского края, филиал в 1,4 раза увеличил объемы финансовой поддержки агропромышленного комплекса. В 2016 году деятельность Краснодарского филиала Россельхозбанка способствовала получению рекордного урожая зерна и существенному росту производства других видов сельхозпродукции в регионе. На развитие сельского хозяйства Банк направил более 30 млрд рублей из 35 млрд рублей, предоставленных предприятиям АПК.

По-прежнему приоритетным направлением деятельности филиала остается финансирование проведения сезонных работ в хозяйствах, которые в прошлом году получили кредитов на общую сумму 14,7 млрд рублей, что превышает показатель прошлого года в 1,4 раза.

Кроме того, укрепляя статус универсального финансового учреждения, Краснодарский филиал существенно увеличил кредитование таких перспективных отраслей как торговля, строительство, топливно-энергетический комплекс.

- Каковы результаты сотрудничества с частными клиентами?

- В прошлом году в Краснодарском филиале отмечен стабильный рост клиентской базы. По состоянию на 1 января 2017 года общее количество клиентов – физических лиц составило около 250 тысяч. Новыми клиентами филиала в прошлом году стали более 21 тысячи человек, которые получили около 15 тысяч кредитов.

Весь год филиал осуществлял активную деятельность по продвижению розничных продуктов Банка на региональном рынке. В результате кредитный портфель частных клиентов филиала достиг 8,6 млрд рублей. Наиболее популярными видами займов в 2016 году остались потребительский кредит, выдаваемый на любые цели, а также все виды пенсионных кредитов. Всего в прошлом году клиентами филиала было оформлено свыше 13 тыс. займов на общую сумму более 3,4 млрд рублей, что на 405 млн больше, чем по итогам 2015 года.

Комплексный подход в работе с населением позволил сохранить положительную динамику привлеченных средств. Так, на 1 января 2017 года сумма вкладов Краснодарского регионального филиала превысила 18,2 млрд рублей, увеличившись за прошлый год на 3 млрд рублей, объем остатков на текущих счетах составил 1,7 млрд рублей. Высоким спросом у жителей региона пользовался вклад «Пенсионный плюс». С начала года жители Кубани, получающие пенсию, открыли более 5 тысяч счетов по данному банковскому продукту, а также оформили свыше 9 тысяч «пенсионных» карт.

- Какие цели ставит перед собой филиал в новом году?

- В 2017 году филиал продолжит проведение всего комплекса мероприятий, направленных на планомерное увеличение клиентской базы. Также в перспективе перед нами стоят задачи улучшения финансового результата и качества кредитного портфеля, повышения эффективности работы региональной сети и диверсификации источников дохода. Кроме того, филиал сконцентрируется на укреплении лидерства в кредитовании и обслуживании аграриев Кубани, деятельность которых направлена на импортозамещение, представителей других приоритетных отраслей экономики.

– Как филиал планирует развивать сеть дополнительных офисов?

– Краснодарский региональный филиал Россельхозбанка развивает и оптимизирует сеть ДО в регионе, прилагая максимальные усилия для повышения качества обслуживания клиентов. В связи с этим в январе 2017 года завершится реконструкция кассовой зоны и клиентского зала центрального офиса, а также планируется изменение месторасположения восемь точек продаж на территории края. Уже в ближайшее время будет завершен переезд в новое помещение дополнительного офиса филиала в городе Новороссийске, расположенное в районе с более развитой инфраструктурой, что позволит улучшить транспортную доступность подразделения, а также будет способствовать повышению уровня комфорта клиентов при использовании услуг Россельхозбанка.

На территориях, где нет возможности обеспечить эффективную работу стационарных точек продаж, наши клиенты могут воспользоваться каналами дистанционного банковского обслуживания. С ноября прошлого года банк предлагает

использование усовершенствованной системы дистанционного банковского обслуживания физических лиц, соответствующей последним технологическим трендам банковских сервисов и позволяющей нашим клиентам выполнять финансовые операции, находясь в любой точке мира.