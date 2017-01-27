Турецкий «Мега-Тайган» построит фирма сына Эрдогана

Строительством зоопарка «Мега-Тайган» в Турции, который должен стать самым большим в мире, будет заниматься фирма, которая принадлежит сыну президента страны Реджепа Эрдогана. Об этом в ходе пресс-конференции в «Аргументах недели – Крым» в Симферополе сообщил директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков. «Сейчас делается проект «Мега-Тайгана», этим занимается группа проектировщиков, в нее входит профессор стамбульского университета, прекрасная женщина, профессионал своего дела, проходила учебу в Америке, - рассказал Зубков. – Правительство страны хочет, чтобы там было сафари в несколько раз больше, чем в крымском «Тайгане». Они хотят, чтобы слоны свободно ходили на огромной территории, жирафы. Поставлена задача сделать проект за несколько месяцев, в кратчайшие сроки». По словам Зубкова, турецкие журналисты ждут открытия «Мега-Тайгана», которое состоится не позднее 2019 года, с нетерпением. По его словам, о создании парка будет даже снят фильм. Крымский предприниматель ждет, что зоопарк станет популярным местом отдыха среди жителей 20-миллионного Стамбула. Олег Зубков рассчитывает, что одновременно на территории «Мега-Тайгана» будут находиться несколько десятков тысяч посетителей.