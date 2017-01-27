Поиски родственников лётчика Великой Отечественной ведут в Белгородскую область

В районе поселков Вардане, Нижняя Хобза Большого Сочи Краснодарского края обнаружено место падения самолета Пе-2. Среди обломков были обнаружены останки одного из лётчиков и, несколько позднее – номер мотора. По итогам напряженной работы была установлена личность погибшего.

Самолет Пе-2 № 17-84, тип мотора М-105ра, номера моторов 22-422 и 22-414, в 1942 году входил в состав 40-го авиаполка пикирующих бомбардировщиков 63-й бомбардировочной авиабригады ВВС Черноморского флота. Согласно сведениям, содержащимся в донесении о безвозвратных потерях, погибший под Вардане летчик – младший лейтенант Пирогов Николай Тимофеевич, 1914 года рождения. Погиб при выполнении боевого задания по прикрытию сторожевого корабля «Шквал», доставлявшего грузы в осажденный Севастополь, стрелок-бомбардир, в ходе данного задания выполнял функции штурмана.

Известно, что младший лейтенант Пирогов был женат. Его супруга, Анастасия Алексеевна Пирогова, в феврале 1942 года с двумя сыновьями – Виктором Николаевичем, 1937 г.р. и Борисом Николаевичем, 1941 г.р. – была эвакуирована. В дальнейшем ее след утерян.

Но по установленной информации, у Николая Тимофеевича Пирогова была и родная сестра – Пирогова (в замужестве – Козина) Валентина Тимофеевна, 1921 г.р. Согласно последним данным, единственное известное место жительства после войны – Курская область (ныне – Белгородская область), г. Шебекино, ул. Профинтерна (ныне – ул. Московская), д.7, кв. 3.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю (ПО «Долг»), ПО «Кубанский плацдарм» разыскивает в Белгородской области родных и близких Пироговой (Козиной) Валентины Тимофеевны, 1921 г.р. Обращаемся за содействием к коллегам из Управления ФССП России по Белгородской области, региональным средствам массовой информации, поисковым организациям.



Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю