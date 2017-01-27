Судебные приставы отправились в рейд

Судебные приставы Динского районного отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю провели рейдовое мероприятие по выявлению должников-автомобилистов.

В совместном рейде также приняли участие сотрудники ГИБДД. В течение нескольких часов сотрудники полиции останавливали автовладельцев для проверки документов, а судебные приставы при помощи электронной базы данных АИС ФССП России выясняли, не являются ли граждане должниками в рамках исполнительных производств.

Статистика вышла любопытная. Из полусотни транспортных средств, остановленных представителями закона в ходе рейда, больше половины принадлежала должникам. С каждым из неплательщиков судебные приставы провели подробную беседу с разъяснением правовых последствий уклонения от уплаты задолженностей. В результате, 4 гражданина изъявили готовность погасить задолженности на месте. Суммы были невелики – станичники просто вовремя не удосужились оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения – но как показатель качества: 4 исполнительных производства были окончены в связи с фактическим исполнением.

Еще один не слишком сговорчивый неплательщик за свою жадность лишился мобильного телефона. Акт ареста на средство связи был составлен здесь же, не отходя от автомобиля должника.

Оставшимся 25 автовладельцам были под роспись вручены повестки о явке на прием к судебному приставу-исполнителю, для ознакомления с материалами исполнительных производств.



Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю