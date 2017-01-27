«Краснодар Водоканал» модернизирует очистные сооружения города

В рамках реализации программы технического перевооружения, «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») ведет модернизацию хлораторной установки на очистных сооружениях канализации № 2 (ОСК № 2). Специалисты компании приступили к пуско-наладочным работам новых электролизных установок. Данные мероприятия позволят проверить и отрегулировать работу оборудования для обеззараживания воды.
«Краснодар Водоканал» уже давно успешно применяет в работе современные системы очистки воды. В процессе обеззараживания воды используется только поваренная соль (то есть гипохлорит натрия). Электролиз также предотвращает образование побочных продуктов хлорирования. В то же время, применение гипохлорита натрия, получаемого методом электролиза, при равных показателях обеззараживания, экономически выгоднее по сравнению с другими технологиями.
«Городские очистные сооружения канализации № 2 являются одним из крупнейших экологических объектов Краснодарского края, — говорит генеральный директор ООО "Краснодар Водоканал" Асабали Закавов. – Здесь проходят очистку сточные воды в количестве 275 тыс. м3 в сутки, а это три четверти всех городских стоков. В рамках выполнения инвестиционной программы Водоканал продолжает работу по отказу от использования жидкого хлора в технологиях обеззараживания воды. Это улучшение на данный момент внедряется и на ОСК № 2. Изменения в этапах очистки — одно из многочисленных мероприятий по модернизации технологических процессов».
Новое оборудование, состоящее из трех электролизных установок (двух рабочих и одной резервной), производительностью до 40 кг/час хлора в сутки, позволит полностью модернизировать систему обеззараживания воды на очистных сооружениях канализации № 2.
Обеззараживание воды прямым электролизом является одной из современных технологий ее очистки. На сегодняшний день вся система водоснабжения ООО «Краснодар Водоканал» уже работает по безопасной схеме электролизного получения гипохлорита натрия.
«Краснодар Водоканал» модернизирует очистные сооружения городаПятница, 27 января 2017 15:37
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В рамках реализации программы технического перевооружения, «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») ведет модернизацию хлораторной установки на очистных сооружениях канализации № 2 (ОСК № 2). Специалисты компании приступили к пуско-наладочным работам новых электролизных установок. Данные мероприятия позволят проверить и отрегулировать работу оборудования для обеззараживания воды.