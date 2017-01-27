«Краснодар Водоканал» модернизирует очистные сооружения города

В рамках реализации программы технического перевооружения, «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») ведет модернизацию хлораторной установки на очистных сооружениях канализации № 2 (ОСК № 2). Специалисты компании приступили к пуско-наладочным работам новых электролизных установок. Данные мероприятия позволят проверить и отрегулировать работу оборудования для обеззараживания воды.

«Краснодар Водоканал» уже давно успешно применяет в работе современные системы очистки воды. В процессе обеззараживания воды используется только поваренная соль (то есть гипохлорит натрия). Электролиз также предотвращает образование побочных продуктов хлорирования. В то же время, применение гипохлорита натрия, получаемого методом электролиза, при равных показателях обеззараживания, экономически выгоднее по сравнению с другими технологиями.

«Городские очистные сооружения канализации № 2 являются одним из крупнейших экологических объектов Краснодарского края, — говорит генеральный директор ООО "Краснодар Водоканал" Асабали Закавов. – Здесь проходят очистку сточные воды в количестве 275 тыс. м3 в сутки, а это три четверти всех городских стоков. В рамках выполнения инвестиционной программы Водоканал продолжает работу по отказу от использования жидкого хлора в технологиях обеззараживания воды. Это улучшение на данный момент внедряется и на ОСК № 2. Изменения в этапах очистки — одно из многочисленных мероприятий по модернизации технологических процессов».

Новое оборудование, состоящее из трех электролизных установок (двух рабочих и одной резервной), производительностью до 40 кг/час хлора в сутки, позволит полностью модернизировать систему обеззараживания воды на очистных сооружениях канализации № 2.

Обеззараживание воды прямым электролизом является одной из современных технологий ее очистки. На сегодняшний день вся система водоснабжения ООО «Краснодар Водоканал» уже работает по безопасной схеме электролизного получения гипохлорита натрия.