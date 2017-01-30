В России разработали лекарство от наркозависимости

Российские ученые разработали молекулу, которая блокирует удовольствие от наркотиков. К 2023 году она может стать основой первого отечественного лекарства от наркозависимости.

Новый препарат, по сути, — не наркотический аналог морфина. После его введения в кровь организм начинает вырабатывать антитела, которые препятствуют проникновению наркотических веществ в мозг.

Пациент не получает удовольствия от принятого наркотика, и, как утверждают ученые, теряет мотивацию к его употреблению. Разработчики утверждают, что препарат будет эффективен при борьбе с опиоидной зависимостью: героином, морфином, дезоморфином. Лечение займет 1−2 года.

Существующие препараты излечивают всего 10−30% наркоманов и имеют много побочных эффектов. Наше лекарство — для противорецидивного лечения, чтобы человек после детоксикации не начал употреблять наркотики вновь. Если он не будет испытывать удовольствия, то он откажется от наркотиков.

Марина Мягкова

Руководитель команды разработчиков, заведующая лабораторией Института физиологически активных веществ РАН

Теоретически лекарство можно использовать и для профилактики попадания в зависимость — например, среди подростков.

Но, по словам ученых, этот вопрос можно обсуждать только после клинических испытаний, когда будет ясно, какими побочными эффектами обладает будущее лекарство.

Доклинические испытания — на животных — начнутся в этом году. Если они пройдут успешно, можно будет перейти к клиническим — на людях.

В первую очередь наши разработки предназначены для больных людей. О профилактике можно будет говорить позднее. Неизвестно, какая позиция здесь будет у Минздрава

Марина Мягкова

Руководитель команды разработчиков, заведующая лабораторией Института физиологически активных веществ РАН

Как рассказал «Известиям» врач-нарколог, профессор кафедры психиатрии и медицинской психологии СПбГУ Алексей Егоров, сейчас в России наркозависимость лечат иностранными препаратами, а российских пока нет. По его словам, на лечение соглашается лишь около 5% больных.

— В мире больше используется «замещающая терапия» — тяжелые наркотики заменяют более легким метадоном, но в нашей стране такой способ лечения запрещен. Для лечения зависимости у нас используют американский препарат налтрексон, — говорит Алексей Егоров. — Первый этап лечения — детоксикация, а затем применяют налтрексон, психотерапию и так далее.

По его словам, налтрексон аналогичен тому препарату, который готовятся испытывать в Институте физиологически активных веществ.

Главный психиатр-нарколог Минздрава России и директор Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн подтвердил, что российских лекарств для борьбы с наркозависимостью сейчас нет.

— Сложно говорить о перспективах лечения, патогенез наркотический зависимости пока до конца не изучен, лечение этой болезни всегда индивидуально, — объяснил Евгений Брюн. — Вообще в России сейчас сокращается количество героиновых наркоманов благодаря профилактической деятельности. При прохождении полной программы реабилитации выздоровление наступает в 50% случаев. Нельзя сказать, какие методы наиболее эффективны, это многоэтапная работа.

В России, по данным Минздрава, около 600 тыс. зарегистрированных наркоманов. В ФСКН говорили о 4−7 млн, оценивая количество неучтенных потребителей наркотиков.

По данным НИИ наркологии при Минздраве РФ, в 2015 году на учете состояло 545 тыс. человек, из них 312 тыс. имели зависимость от опиоидов.

Алексей Егоров

Профессор кафедры психиатрии и медицинской психологии СПбГУ