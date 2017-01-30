Эта неделя в регионе будет холодной

В Краснодаре ожидается до минус семнадцати градусов. А на севере края — до двадцати мороза. Усилится ветер. Порывы могут достигать двадцати метров в секунду.

Чуть комфортнее на улице, по прогнозам синоптиков, будет лишь к выходным. Днем на столбиках термометров — около нуля.