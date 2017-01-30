Эта неделя в регионе будет холодной

В Краснодаре ожидается до минус семнадцати градусов. А на севере края — до двадцати мороза. Усилится ветер. Порывы могут достигать двадцати метров в секунду.
Чуть комфортнее на улице, по прогнозам синоптиков, будет лишь к выходным. Днем на столбиках термометров — около нуля.
Эта неделя в регионе будет холоднойПонедельник, 30 января 2017 11:45
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В Краснодаре ожидается до минус семнадцати градусов. А на севере края — до двадцати мороза. Усилится ветер. Порывы могут достигать двадцати метров в секунду.
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