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На Кубани объявлено экстренное предупреждение в связи с опасностью схода лавин

Понедельник, 30 января 2017 11:46
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МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с лавиноопасностью в горах Краснодарского края и в горных районах Сочи выше отметки в 1000 метров.
Оно будет действовать с период с 18:00 29 января до 18:00 30 января. Гостей и жителей края просят соблюдать осторожность.
При необходимости следует звонить по телефонам «01», «101» или +7 (861) 268−64−40, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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