Труп неизвестной женщины найден в подъезде дома в Краснодаре

В воскресенье, 29 января, в Краснодаре в подъезде одного из жилых домов было обнаружено тело молодой женщины без признаков жизни, сообщает интернет-портал «Кубань 24», ссылаясь на информацию полученную от следователя следственного отдела по Карасунскому округу Краснодара СУ СК РФ по Краснодарскому краю Мурата Гучетль.

На вид погибшей около 35 лет, её личность установить сразу не удалось.

«Утром жильцы одного из двухэтажных домов на улице Онежской обнаружили в подъезде женину без признаков жизни и вызвали врачей и полицию. Следов насильственной смерти на теле не обнаружили. Скорее всего, она зашла в подъезд жилого дома погреться. Вероятно, погибшая злоупотребляла спиртными напитками — возле погибшей нашли банку из-под пива», — уточнил представитель ведомства.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, для установления точной причины смерти и личности умершей, труп отправлен в морг, где будет проведен ряд необходимых медэкспертиз.