Великий пост — это одно из самых важных событий в году для каждого уважающего себя христианина. Это время для очищения и самоанализа, время приближения к Богу. Предшествует этому периоду неделя о мытаре и фарисее.

В православном церковном календаре Неделя о мытаре и фарисее – первый из воскресных дней, посвященных подготовке к предстоящему Великому посту. Свое название Неделя получила потому, что в этот день за Литургией звучит евангельская притча о мытаре и фарисее.

Нет такого православного христианина, который не слышал ни разу притчу о мытаре и фарисее.

Мытарями называли людей, которые собирали дань, а фарисеями — зажиточных людей того времени, представителей высших слоев и верующих праведников. Притча гласит, что однажды в церкви молились фарисей и мытарь. Первый прославлял себя, говоря какой он хороший и как праведно живет. Он действительно праведно жил, делясь с бедняками и соблюдая пост. А грешный мытарь бил себя рукой в грудь и от всего сердца просил Бога простить его за грехи. Услышанным и прощенным остался мытарь, поскольку счастье и прощение ждет всех, кто принижает себя, а не завышает в глазах Бога.

Эта притча помогает приобрести тот духовный настрой, который необходим для сердечного покаяния и смирения в преддверии поста. В глазах Господа мытарь, кающийся в своих грехах, оправдан более фарисея, который гордится своими достоинствами. Притча о мытаре и фарисее рассказывает о важности искреннего покаяния и образно выражает ту духовную истину, что «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак. 4:6).

Для настоящей духовной жизни нужно себя приучить соблюдать равновесие между проявлениями внутренней и внешней религиозности. Необходимо соблюдать Закон — Заповеди Божии и церковные Уставы. Но этого мало. Нужно обладать еще смирением мытаря.

Добрые дела тщетны, если они совершаются не для Бога, а для мира, для нашего тщеславия. Тщетно всякое доброе дело, делаемое напоказ. Верные последователи Христа познаются не делами, а смирением.

На примере мытаря и фарисея, святая Церковь учит нас, что первое условие для добродетели — это смирение и покаяние. Им противостоят гордыня и высокомерие. Борьба с ними тяжелее, чем любая другая внутренняя борьба, ибо в этой борьбе и добродетели могут перейти на вражескую сторону. Дела, хорошие сами по себе, вдруг становятся источником зла — человек начинает использовать свои добродетели, чтобы возвыситься над другими людьми или подчинить их себе. И молитва, и пост святы и спасительны только тогда, когда не омрачены самолюбованием и превозношением. Кто любуется и хвалится своими делами, тот не ведает или забывает, что мы своими силами без помощи Божьей не можем исполнить всего Закона и следовательно сделаться правыми перед Богом, и само исполнение есть не заслуга, а наш долг.

Великий Пост - прекрасная возможность взяться за оружие покаяния и смирения и прорубить им себе дорогу к вечной жизни.

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