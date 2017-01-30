Вода не будет в дефиците?

Ушедший год ейчанам запомнился, помимо высокого урожая зерновых культур, большим наплывом отдыхающих. По оценкам специалистов курортной отрасли, в Ейске и Ейском районе отдохнулит более 600 тысяч человек. Надо отметить, что курортный сезон прошел сравнительно ровно. Были, правда, моменты, когда город испытывал дефицит электроэнергии и питьевой воды. Но случаи эти носили разовый характер и не сказались отрицательно на общей картине курортного сезона. Органы власти рассчитывают на то, что и в нынешнем году поток отдыхающих не уменьшится. К приёму гостей готовятся мини-гостиницы, пансионаты и базы отдыха, жители, сдающие в летний период жилплощадь отдыхающим.

Но мало подготовить объекты для приёма гостей. Важно обеспечить их всем набором коммунальных услуг. А вот здесь, к сожалению, не всё гладко. Речь идёт, в частности, о воде. В летний период времени её потребление возрастает до 30-32 тысяч кубометров в сутки. Филиал «Ейский групповой водопровод» ООО «Югводоканал» более 28 тысяч кубов из-за технического состояния магистрального водопровода подать не может. О необходимости реконструкции магистрального водовода речь идёт давно. Лет семь назад краевыми органами власти были выделены денежные средства на реконструкцию 11 километров магистрали. Реконструкцию магистрали начали от участка головных сооружений, расположенного в посёлке Октябрьском Ленинградского района. Но в связи с Олимпиадой в Сочи дальнейшая реконструкция магистрального водопровода была приостановлена.

В мае прошлого года на совещании, проходившем в Ейске, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев дал поручение министерству жилищно-коммунального хозяйства края проработать этот вопрос. На совещании с участием заинтересованных служб и ведомств было принято решение о корректировке проекта магистрального водопровода от посёлка Октябрьского Ленинградского района до станицы Староминской. Администрацией края на эти цели зарезервированы денежные средства. Как рассказал директор филиала «Ейский групповой водопровод» ООО «Югводоканал» Алексей Галась, главное управление капитального строительства объявило о проведении торгов на выполнение данных работ.

Вполне очевидно, что этот процесс займёт определённое время. И к реконструкции аварийного участка специалисты смогут приступить только в будущем году. Поэтому предстоящий летний период для ресурсоснабжающих организаций может сложиться очень напряжённым. Филиал «Ейский групповой водопровод» ООО «Югводоканал» ведёт подготовку к курортному сезону. Но выполнение намеченных работ сдерживается отсутствием финансовых средств, поскольку предприятия-контрагенты из нескольких районов Кубани задолжали большие денежные суммы.

К примеру, ООО «ЕйскВодоканал» г. Ейск не платит за потребленную воду уже в течение пяти месяцев, как раз с лета 2016 года, общая сумма долга на 20 января 2017 года составляет более 51 миллиона рублей, ИВ-Консалтинг из станицы Кущевской задолжал 14,8 миллиона рублей - долг равен почти годовому потреблению воды, МУП «Служба снабжения» из станицы Староминской, безвозмездно потребляя воду в течение полугода, образовало задолженность 13, 6 миллиона рублей, МУП «Водопроводные сети» из станицы Канеловской задолжало более 7 миллионов рублей, что соответствует оплате за 14 месяцев. А ведь новый курортный сезон уже не за горами, а предприятия-контрагенты еще за прошлогоднее лето не рассчитались. Из-за хронических неплатежей коллективу филиала «Ейский групповой водопровод» ООО «Югводоканал» задерживается выплата заработной платы, отсутствуют средства на оплату за электроэнергию, приобретение коагулянтов для очистки воды, ГСМ, материалов, необходимых для ремонтных работ. Вполне очевидно, что подача воды без оплаты, как это

происходит в настоящее время, долго продолжаться не может. «Ейский групповой водопровод» без поступления денежных средств не сможет обеспечить технологический процесс бесперебойного водоснабжения.

Стоит напомнить, что администрации муниципалитетов несут ответственность за организацию водоснабжения населения на территории муниципального образования. Главам указанных муниципалитетов, следует обратить внимание на складывающуюся угрозу возможных перебоев водоснабжения в предстоящий жаркий период 2017 года.