Бизнес идет в рост

Сегодня в Краснодаре стартует второй этап акселерационной программы ScaleUp для предпринимателей. Это программа для собственников действующего бизнеса, который неплохо развивался, но в настоящее время находится в стадии нехватки предпринимательских навыков для масштабирования и роста.

Эти пробелы заполнит программа ScaleUp. Она нацелена на получение количественных и качественных результатов роста после 9 месяцев сопровождения. За это время предприниматели, имеющие узкое отраслевое образование, «донаберут» предпринимательских навыков, что поможет им затем масштабировать бизнес.

Слушатели программы ScaleUp пройдут обучение на 10 интерактивных занятиях, темы которых: стратегическое планирование, маркетинг, интернет-маркетинг, управление продажами, управление персоналом, руководство и лидерство, управление денежными потоками, финансы для нефинансистов, привлечение инвестиций, презентация перед инвестором.

Второй важной частью программы является обмен опытом на мини-конференциях в форме бизнес-завтраков, на которые собираются предприниматели растущих компаний, профессиональные поставщики услуг и инвесторы. Именно на этих встречах предприниматель обрастает полезными связями. До двухсот новых контактов может появиться у предпринимателя всего за четыре встречи. И многие имеют шансы обернуться партнерскими проектами.

Наконец, одна из самых привлекательных составляющих программы — это наставничество, то есть индивидуальная помощь слушателю со стороны успешного опытного предпринимателя-наставника, который на добровольной основе содействует росту слушателя. Таких полезных встреч в программе будет минимум восемнадцать.

Уникальность программы основана на трех базовых позициях: успешные международные методики, лучший российский опыт и легкая масштабируемость. Программа предназначена для перезапуска частного бизнеса в регионах. Разработчик программы — Центр предпринимательства, известный организатор таких программ предпринимательства, как «EY», «Предприниматель года» и Глобальной премии студенческого предпринимательства (Global Students Entrepreneurship Award). В Краснодаре программа реализуется при поддержке регионального оператора — Краснодарского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ». Куратор программы Елена Крекнина, исполнительный директор ККО «ОПОРЫ РОССИИ».

Накануне в Краснодаре прошла мониторинговая встреча, на которой слушатели, наставники и бизнес-тренеры подводили первые результаты организации программы. В целом участники программы назвали ее полезной и «удачно переформатирующей» представление о своих, казалось бы, достигнутых высотах. За полгода проекта в большинстве компаний участников отмечены позитивные перемены: сформулированы цели, отладилась стратегия развития, улучшилась работа с финансами, сократилась дебиторка, на работу приняты новые сотрудники, у части слушателей отмечен рост оборотов до 20 процентов. Вместе с тем откровенно были названы ошибки и промахи программы. Одна из них — слишком большой разрыв между предприятием наставляемого и крупным бизнесом наставника. В такой разбалансировке ценнейшие советы опытного предпринимателя стали чем-то сродни забивания гвоздей компьютером. Яркий наставник вправе рассчитывать на реализацию амбиционных проектов наставляемого. И эти моменты будут, конечно, учтены при формировании нового пула участников.

Двери открыты, набор начался. Программа ждет вас! Телефон для справок: 8 (989) 823-17-70.

Подробнее узнать о программе ScaleUp можно на сайте http://scale-up.ru/company, условия реализации ScaleUp в Краснодаре — http://business.oporakubani.ru.

Для тех, кто готов войти в программу развития ScaleUp, будет также интересно вживую пообщаться с участниками первого года проекта. Такая возможность есть у всех желающих.

Второго февраля 2017 года, в 11:00, в банке «Кубань Кредит» по адресу: г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 46/ул. Красноармейская, 32 (11-й этаж, конференц-зал банка «Кубань Кредит»), состоится дискуссия с участниками программы на тему наставничества.

В ней участвуют молодые предприниматели, студенты, опытные успешные собственники бизнеса — участники первого года реализации программы ScaleUp, организаторы социального проекта «Серебряный возраст», специалисты КБ «Кубань Кредит» и, конечно, члены ККО «ОПОРЫ РОССИИ». Тема дискуссии — «Менторство в предпринимательской практике: нужен ли молодым опыт старших?». Участники дискуссии выяснят: наставничество (менторство) на сегодня — скорее модная или полезная модель передачи знаний, опыта, ценностей? Россия находится в части внедрения наставничества в мировом тренде или стоит особняком? Наставничество — способ передачи знаний, навыков и установок от более опытного человека менее опытному, но не устаревает ли опыт вместе с человеком?