Станичники ищут правду в суде

Президиум Краснодарского краевого суда 1 февраля рассмотрит кассационную жалобу жителей станицы Нововеличковской Динского района — пайщиков СПК «Колос». Высшая краевая судебная инстанция должна наконец вынести решение. Ведь рассмотрение этого резонансного дела в суде уже длится несколько месяцев и неоднократно переносилось по различным обстоятельствам…

Судебные мытарства владельцев земельных долей — пайщиков СПК «Колос» длятся уже три года (об этом уже не раз рассказывалось в региональных и федеральных СМИ). Землю станичников, которой они должны распоряжаться по праву, данному Конституцией РФ, в конце 2013 года захватило ОАО «Воронцовское», изготовив с помощью представителя местной администрации сфальсифицированный протокол собрания участников общедолевой собственности от 1 ноября 2013 года. В результате этого обмана и последующего необъективного судебного решения Краснодарского краевого суда СПК «Колос» лишился большого массива земли, был вынужден уволить часть работников, отказаться от содержания животноводческой фермы, вырезать молочное стадо в 1500 голов, не смог выполнять социальные обязательства, взятые на себя перед родной станицей и ее жителями,— фактически оказался на грани выживания.

На заседание президиума краевого суда, которое состоится 1 февраля 2017 года, приглашены сотрудники Нововеличковской администрации, которые должны дать суду объяснения по событиям более чем трехлетней давности.

Собственники земельных долей надеются, что в установленном законом порядке — по решению суда их права будут восстановлены. Но до окончания судебных разбирательств еще далеко. Удовлетворив кассационную жалобу пайщиков СПК «Колос», краевой суд всего лишь вернет дело для повторного рассмотрения в апелляционную или первую инстанцию. Уже скоро начнется посевная, а это значит, что землю, отобранную у станичников, снова засеет ОАО «Воронцовское», а СПК «Колос» понесет еще большие убытки.

Не в одночасье крестьянам вернется право распоряжаться своей собственностью — впереди еще не один месяц кропотливой юридической работы тех, кто взялся представлять интересы пайщиков в судах. Пройдет еще не одно судебное заседание, прежде чем будет поставлена последняя точка в этом многотомном деле. А до этого времени станичникам остается только надеяться на справедливость, на то, что будут вынесены законные судебные решения.

Жители станицы Нововеличковской уже обращались в Общественную палату РФ, Верховный Суд Российской Федерации, к Председателю и депутатам Государственной Думы РФ. Неоднократно писали заявления в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет РФ о возбуждении уголовных дел в отношении тех, кто в том числе сфальсифицировал протокол общего собрания 2013 года, в чем им уже несколько раз отказывали, но по требованию пайщиков проверки снова возобновлялись, последний раз — уже по инициативе руководства Общественной палаты Российской Федерации и личного указания председателя Следственного комитета РФ. Таким образом, не шатко не валко правоохранители разбираются в ситуации, а администрация дает ответы людям, что проверка идет, ждите. Но, пока суд да дело, терпение людей может иссякнуть, тем более на свет появляются всё новые и новые факты злоупотреблений со стороны чиновников и их родственников, незаконно получивших под свое управление землю Краснодарского края. Собственникам земельных паев было разрешено в установленном законом порядке провести в январе — феврале этого года в Краснодаре публичные протестные мероприятия — в форме пикетов. Но они этим разрешением не воспользовались. Как

говорит известный московский адвокат Шота Горгадзе, защищающий права пайщиков СПК «Колос», нужно действовать в рамках закона, и только в суде можно добиться справедливости, расставить наконец все точки над «i».

Теперь, перепробовав все возможные законные способы защиты своих прав, устав от попыток достучаться до высших эшелонов власти (федерального уровня), пайщики СПК «Колос» решили обратиться к местному депутату Кириллу Робертовичу Хахалеву, избранному в Законодательное Собрание Краснодарского края от Динского одномандатного избирательного округа №29.

Станичникам известно, что молодой и амбициозный парламентарий, который, скорей всего, стремится сделать карьеру, а значит, в будущем может претендовать и на должность главы администрации Динского района, и на более высокие посты, получил юридическое образование, имеет опыт работы в суде. И поэтому, рассудили станичники, есть все предпосылки, что Кирилл Робертович сможет им помочь. Если у него получится это сделать, взамен той поддержки, что он окажет своим землякам, ему достанется от них огромный мандат доверия — и они обязательно проголосуют за него на следующих выборах.

Нововеличковцы, собственники земельных долей в границах СПК «Колос» Динского района, описали в письме к К. Р. Хахалеву суть своей проблемы, а в заключение попросили о помощи.

«Мы просим Вас как депутата Законодательного Собрания Краснодарского края от Динского одномандатного избирательного округа №29: помочь нам отстоять наши права и законные интересы, гарантированные нам Конституцией; принять меры и направить депутатский запрос о проведении проверки деятельности главы Динского района Жиленко и его подчиненных, действия которых грубо нарушили наши права как участников общедолевой собственности и права нашего колхоза «Колос»; используя полномочия депутата ЗСК, обратить внимание прокурора края на необъективность полиции при проведении проверки наших заявлений; провести депутатскую проверку законности выделения земель в пользу нескольких глав КФХ, в случае наличия нарушений передать материалы проверки в следственные органы и поставить вопрос о возвращении земель в собственность Краснодарского края; провести проверку законности предоставления земли корейцам и соблюдения законов по охране природы; оказать нам необходимую юридическую помощь, которой вы лично обладаете с учетом вашего высшего юридического образования,— говорится в официальном обращении к К. Р. Хахалеву. — Также просим Вас принять наших представителей на личном приеме для передачи Вам документов, подтверждающих наше заявление».

Крестьяне надеются, что их народный избранник поможет восстановить закон и порядок в родном районе.

Мнения

Петр Стародуб, заместитель директора СПК «Колос»:

— Мы ждем и надеемся на законное решение Президиума Краснодарского краевого суда. Хотя нам дано разрешение на организацию пикета в Краснодаре, мы отказались от его проведения, так как не желаем накалять обстановку и хотим избежать любого рода провокаций.

Но мы не сидим сложа руки. Были в Москве, в Верховном Суде, Генеральной прокуратуре, Следственном комитете, Государственной Думе, Общественной палате. На днях направили официальное письмо депутату Законодательного Собрания Краснодарского края Кириллу Робертовичу Хахалеву. Он избран по нашему избирательному округу — надеемся на его отклик на наше обращение и помощь с его стороны, хотя понимаем, что на него может быть оказано давление со стороны краевых

чиновников.

Татьяна Иванько, начальник отдела кадров СПК «Колос»:

— Верим, Президиум Краснодарского краевого суда досконально разберется в нашем деле и примет правильное решение. У нас была земля, а в 2013 году ее фактически у нас отобрали. Станичники, имея на руках свидетельства о собственности, фактически лишены права ею распоряжаться. Вот уже несколько лет они не получают плату за свои паи от тех, кто пользуется их землей.

Конечно, пайщики крайне возмущены создавшейся ситуацией: сплошная коррупция и рейдерство, но мы решили не устраивать пикетов — всё должно решиться в суде, заседание будет проводить сам председатель Краснодарского краевого суда А. Д. Чернов!

Владимир Черненко, пенсионер, ветеран труда:

— Меня и мою семью не просто обидели — у меня через незаконное судебное решение отняли то, что нам дано Конституцией России,— право распоряжаться землей, находящейся в нашей собственности. В хозяйстве проработал 48 лет, одиннадцать лет возглавлял станичный Дом культуры, долгое время был председателем профкома и начальником отдела кадров. Все силы отдал работе. Не просто так получил землю, а, как говорится, в награду за многолетний труд. И вот теперь меня, как и многих законно получивших свои доли пайщиков, лишили земли, фактически обманули.

Не могу, не хочу и не буду с этим мириться! Надеюсь, что председатель Краснодарского краевого суда А. Д. Чернов все-таки разберется в этой фальсификации собрания и вопиющее беззаконие прекратится. Так не должно быть, что у нас забирают право распоряжаться нашей землей, а тут же родственники чиновников незаконно получают безвозмездно огромные массивы краевой земли. Где правда?!

Раиса Дмитрова, пенсионерка:

— Считаем, что у нас, по сути дела, украли землю, и получается, что не только у нас, а у всей станицы! Ведь именно благодаря СПК «Колос» Нововеличковская жила очень хорошо! Немало станичников работало в этом хозяйстве, которое кормило станицу, содержало дороги, три детских сада, пожарную часть, Дом культуры, его руководством решались многие социальные вопросы в нашем населенном пункте. А теперь что? И местная власть не стремится нам помогать! А мы не желали и не желаем переходить под контроль рейдеров из «Воронцовское», которое забрало у нас 4800 гектаров земли.

Но, несмотря на то, что мы все крайне возмущены сегодняшней ситуацией, пока не устраиваем никаких пикетов. Надеемся, что суд разберется в нашей ситуации. Вот сейчас написали обращение к депутату Законодательного Собрания Краснодарского края К. Р. Хахалеву — ждем, что молодой депутат не побоится ничего и поможет нам в нашей борьбе с несправедливостью.

Нина Иваха, пенсионерка:

— Мы не собираемся сдаваться и будем продолжать отстаивать свои интересы. Самое главное — мы хотим, чтобы наши дети и внуки не уезжали из станицы, а жили и работали здесь. А это возможно, если мы будем распоряжаться в полной мере тем, что нам всем принадлежит,— землей. И мы хотим, чтобы нашу землю обрабатывал СПК «Колос» — предприятие, руководители которого в полной мере понимают свою ответственность перед станичниками. Ни в коем случае нельзя мириться с произволом, но добиваться правды нужно только в суде. Закон на нашей стороне, и я уверена, что мы добьемся справедливости, сколько бы нам ни понадобилось на это времени и сил!