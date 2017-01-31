Краснодарский следственный отдел на транспорте Южного СУТ СК России информирует

В Южном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации предусмотрен личный прием граждан руководителем следственного управления, его заместителями, руководителями следственных отделов на транспорте и их заместителями с выездом по месту дислокации подчиненных работников, который осуществляется в соответствии с графиком, размещенным на официальном сайте Южного следственного управления на транспорте www.yusut.sledcom.ru.

Так, в соответствии с графиком 03 февраля 2017 года руководителем Краснодарского следственного отдела на транспорте Южного следственного управления на транспорте Российской Федерации Мисаевым Алексеем Валерьевичем будет проведен личный прием граждан в помещении Кавказской транспортной прокуратуры, расположенной по адресу: г. Кропоткин, ул. Красная, 39, с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, телефон для справок: г. Краснодар 8 (861) 239-67-99.



Помощник руководителя

Краснодарского СОТ

Южного СУТ СК России

капитан юстиции Д.В. Росляков