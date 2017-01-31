Госдума поддержала идею Заксобрания Краснодарского края о дополнительных соцгарантиях детям-сиротам при трудоустройстве

На последнем пленарном заседании перед региональной неделей депутаты Государственной Думы одобрили в первом чтении законопроект о введении дополнительных соцгарантий детям-сиротам при трудоустройстве. Инициаторами законопроекта стала группа депутатов, в том числе депутат Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Наталья Костенко, которая представила при проработке законопроекта позицию Законодательного собрания Краснодаского края, выступавшего ранее с инициативой совершенствования порядка социальных выплат в этой сфере.

Законопроектом, внесенном депутатами-единороссами в ноябре 2016 года, предполагается устранение ряда правовых коллизий. В том числе, обозначенную Заксобранием Краснодарского края. В соответствии с действующим законодательством дети-сироты, участвовавшие в программах временной трудовой занятости до 18 лет, не могут получить пособие по безработице при постановке на учет в Центрах занятости, которое выплачивается в течение 6 месяцев, так как не признаются «впервые обратившимися». В поправках эту несправедливость предлагается устранить, и каникулярная занятость или производственная практика таких детей теперь не будет влиять на исполнение государством перед ним социальных обязательств. До этого момента добиваться выплаты повышенного пособия детям-сиротам приходилось только через судебные решения.

Аналогичный вопрос ставило в ноябре 2015 г. Законодательное собрание Краснодарского края, обращая внимание депутатов Госдумы на то, что в Краснодарском крае, где ведется активная работа по повышению мотивации к трудовой адаптации среди молодежи, в 2013 г. временную работу получили 757 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а в 2014 г. - уже 830.

Однако, на тот момент Правительство РФ дало отрицательный отзыв на законопроект кубанских парламентариев. В Госдуме депутаты-единороссы не только доработали и расширили инициативу кубанских парламентариев, но и убедили Правительство в необходимости изыскать необходимые для этих целей средства. Таким образом, в регионы дополнительно на цели социальной поддержки детей-сирот при трудоустройстве из федерального бюджета будет направлено более 185 млн. руб.

«Эти нововведения существенно облегчат жизнь детям-сиротам, которые одновременно учатся и работают. Ведь им будет гарантирована государственная поддержка в виде повышенной выплаты, и не придется ходить по судам, чтобы ее добиться. Это стало возможным, благодаря эффективной работе с профильным комитетом и авторами законопроекта Ольгой Баталиной и Ольгой Окуневой, которые по нашей просьбе учли позицию Заксобрания Краснодарского края в своей инициативе. По данным кубанских депутатов конкретно у нас на Кубани, в 2013-2014 гг. из-за несовершенства законодательства пострадало около 150 человек, получив пособие минимального размера вместо повышенного. Но пострадать могли гораздо больше - более полутора тысяч юных кубанцев. Именно столько детей-сирот участвовало в государственных программах раннего трудоустройства. Мы рассчитываем, что эту коллизию мы исправим в самое короткое время - с учетом того, что Правительство согласилось с необходимостью расширения госгарантий для этой категории граждан», - сказала Наталья Костенко.

По ее словам, часть этих новелл предложило Госдуме Законодательное собрание Краснодарского края, однако из-за юридических и технических неточностей профильный комитет Госдумы планировал отклонить законопроект наших законодателей.

«Благодаря своевременному вмешательству, мне удалось убедить коллег включить идею кубанцев в большой законопроект, и среди авторов законопроекта я представляю именно позицию Заксобрания Краснодарского края. Авторами законопроекта стали представители всех думских фракций и, безусловно, это позволит более оперативно провести его через Госдуму и довести новые льготы до кубанских детей-сирот, подчеркнула Наталья Костенко.

Вторую несправедливость, которую устраняет законопроект: если сирота направляется на обучение или курсы повышения квалификации, то размер стипендии в этот период для него будет равен не минимальному размеру пособия по безработице (850 руб.), а средней заработной плате по региону, предусмотренный законодательством детям-сиротам.