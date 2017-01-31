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Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в Темрюкском районе

Вторник, 31 января 2017 14:24
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В четверг, 2 февраля 2017 года, с 12.00 до 14.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Александр Кондратенко проведет личный прием граждан в Темрюкском районе по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета РФ.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации следственного отдела по Темрюкскому району по адресу: г. Темрюк, ул. К.Маркса, 151.

Записаться на прием можно непосредственно в следственном отделе по Темрюкскому району или по телефону: 8 (861-48) 4-12-94.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

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