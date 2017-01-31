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Из села Новоукраинского в «незалежную» Украину

Вторник, 31 января 2017 14:28
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27 граждан Украины были принудительно отправлены на историческую родину судебными приставами Гулькевичского районного отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю.
10 женщин и 17 мужчин в разное время были помещены в специализированный приёмник, с недавних пор передислоцированный из сочинского микрорайона Вардане в Гулькевичский район Краснодарского края. Рассмотрев предоставленные правоохранительными органами материалы, суд признал незаконным нахождение мигрантов на территории Российской Федерации и вынес решение об их административном выдворении в государство гражданской принадлежности.
В рамках межведомственного взаимодействия перемещение столь немалой группы нелегалов осуществлялось судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов совместно с сотрудниками МВД. На специально задействованном для этих целей автобусе мигрантов доставили к государственной границе, где передали пограничной службедля дальнейшего выдворения.

Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю

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