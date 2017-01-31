Из села Новоукраинского в «незалежную» Украину

27 граждан Украины были принудительно отправлены на историческую родину судебными приставами Гулькевичского районного отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю.

10 женщин и 17 мужчин в разное время были помещены в специализированный приёмник, с недавних пор передислоцированный из сочинского микрорайона Вардане в Гулькевичский район Краснодарского края. Рассмотрев предоставленные правоохранительными органами материалы, суд признал незаконным нахождение мигрантов на территории Российской Федерации и вынес решение об их административном выдворении в государство гражданской принадлежности.

В рамках межведомственного взаимодействия перемещение столь немалой группы нелегалов осуществлялось судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов совместно с сотрудниками МВД. На специально задействованном для этих целей автобусе мигрантов доставили к государственной границе, где передали пограничной службедля дальнейшего выдворения.



Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю