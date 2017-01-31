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На Кубани лишили полномочий скрывшего 217 млн рублей депутата

Вторник, 31 января 2017 14:29
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Прокуратура Краснодарского края проверила полноту внесенных данных депутатами Абинского района. Один из них, который работает в Федоровском сельском поселении, «забыл» указать, что заработал 217 млн рублей.
После проверки и выявленного нарушения, ведомство рассматривает вопрос об ответственности чиновника за нарушение антикоррупционного законодательства. Депутат уже лишился своей должности, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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