На Кубани лишили полномочий скрывшего 217 млн рублей депутата

Прокуратура Краснодарского края проверила полноту внесенных данных депутатами Абинского района. Один из них, который работает в Федоровском сельском поселении, «забыл» указать, что заработал 217 млн рублей.

После проверки и выявленного нарушения, ведомство рассматривает вопрос об ответственности чиновника за нарушение антикоррупционного законодательства. Депутат уже лишился своей должности, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.