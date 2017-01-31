Госдума поддержала идею кубанских депутатов о выплатах работающим сиротам

Инициаторами законопроекта стала группа депутатов, в том числе депутат Госдумы от Краснодарского края, член центрального штаба ОНФ Наталья Костенко, которая представила при проработке законопроекта позицию законодательного собрания региона, выступавшего ранее с инициативой совершенствования порядка социальных выплат в этой сфере.

Законопроектом, внесенном депутатами-единороссами в ноябре 2016 года, предполагается устранение ряда правовых коллизий. В соответствии с действующим законодательством дети-сироты, участвовавшие в программах временной трудовой занятости до 18 лет, не могут получить пособие по безработице при постановке на учет в центрах занятости, которое выплачивается в течение шести месяцев, так как не признаются «впервые обратившимися».

В поправках эту несправедливость предлагается устранить, и каникулярная занятость или производственная практика таких детей теперь не будет влиять на исполнение государством перед ним социальных обязательств. До этого момента добиваться выплаты повышенного пособия детям-сиротам приходилось только через судебные решения.

Вторую несправедливость, которую устраняет законопроект: если сирота направляется на обучение или курсы повышения квалификации, то размер стипендии в этот период для него будет равен не минимальному размеру пособия по безработице (850 рублей), а средней заработной плате по региону, предусмотренный законодательством детям-сиротам.

Напомним, что аналогичный вопрос ставило в ноябре 2015 года ЗС Кубани, обращая внимание депутатов Госдумы на то, что в Краснодарском крае, где ведется активная работа по повышению мотивации к трудовой адаптации среди молодежи, в 2013 году временную работу получили 757 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а в 2014 году — уже 830. Однако на тот момент правительство РФ дало отрицательный отзыв на законопроект кубанских парламентариев.

В Госдуме депутаты-единороссы не только доработали и расширили эту инициативу, но и убедили правительство в необходимости изыскать необходимые для этих целей средства. Таким образом, в регионы дополнительно на цели социальной поддержки детей-сирот при трудоустройстве из федерального бюджета будет направлено более 185 млн рублей.

«Эти нововведения существенно облегчат жизнь детям-сиротам, которые одновременно учатся и работают. Ведь им будет гарантирована государственная поддержка в виде повышенной выплаты, и не придется ходить по судам, чтобы ее добиться, — говорит Наталья Костенко. — Конкретно на Кубани в 2013—2014 годы из-за несовершенства законодательства пострадало около 150 человек, получив пособие минимального размера вместо повышенного. Но пострадать могли гораздо больше — более полутора тысяч юных кубанцев. Именно столько детей-сирот участвовало в государственных программах раннего трудоустройства. Мы рассчитываем, что эту коллизию мы исправим в самое короткое время. Авторами законопроекта стали представители всех думских фракций и, безусловно, это позволит более оперативно провести его через Госдуму и довести новые льготы до кубанских детей-сирот».