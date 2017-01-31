На Кубани каждый может помочь тяжело больным детям

Лечение детской онкологии очень тяжелое как физически, так и морально, оно очень дорогое и длительное, но детский организм способен его выдержать. Благодаря проведению благотворительных акций по сборам денежных средств, донорских акций в Краснодарском крае «Твори добро» удается спасти детские жизни.

С 1 по 15 февраля в рамках Международного дня детей больных раком, будут организованы следующие мероприятия:

- акция «Я с тобой!». В течение двух недель пройдет сбор пожертвований на лечение детей больных раком. Добровольцы будут вручать всем жителям, которые приняли участие в сборе денежных средств, отличительный знак благодарности - красное сердце-оригами. Собранные денежные средства по итогам акции будут перечислены на расчетный счет благотворительного фонда помощи детям «Край добра».

- донорская акция «Капля крови – ради жизни». Желающие могут сдать кровь для детей, имеющих онкологические заболевания, в специально оборудованных мобильных и стационарных пунктах. В Краснодаре акция пройдет на ул. Красная,1 (мобильная станция переливания крови).

- акция «Мы вместе!». 15 февраля в 15.00 в центре Краснодара и других муниципальных образованиях добровольцы выпустят в небо красные шары с пожеланиями в форме сердца, привлекая тем самым внимание к проблемам онкобольных детей.

Ребятам в краевое онкологическое отделение по итогам всех акций организаторы передадут символ надежды – сердце «Я с тобой», которое будет способствовать их дальнейшему выздоровлению.

Дополнительная информация: 8 (960)481-98-89 – Костенецкий Артем