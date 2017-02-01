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Полиция Кубани напоминает, что заявление на розыск без вести пропавшего необходимо подавать как можно быстрее

Среда, 01 февраля 2017 00:56
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Только в январе текущего года полицейские установили местонахождение 24 безвестно пропавших граждан.
Ежедневно на пульт дежурного Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Краснодарскому краю поступают сообщения от граждан о пропавших без вести родственниках.

Только в январе текущего года полицейские приняли более 50 обращений по безвестному исчезновению граждан. В результате обработки поступившей информации при проверке по имеющимся учетам, административной практике, медицинским учреждениям, сотрудниками полиции установлено местонахождение 24 человек.

Гражданам, обладающим информацией о лицах, которые находятся в розыске как пропавшие без вести, следует обращаться по телефону 02 (для мобильных - 020) или по номеру бюро регистрации несчастных случаев УУР ГУ МВД России по Краснодарскому краю 8 (861) 213-62-38.

ГУ МВД России по Краснодарскому краю рекомендует:

При пропаже без вести граждан необходимо незамедлительно обращаться в территориальные органы МВД России на районном уровне края, особенно в случаях пропажи несовершеннолетних детей.
Если к вам обратились граждане и пояснили, что они не могут сообщить о себе каких-либо сведений и не ориентируются на местности, сообщите о них в правоохранительные органы.
При намерении идти в места, где есть вероятность заблудиться, предупредите о своих планах родственников, возьмите с собой заряженный мобильный телефон.
Своевременность уведомления о данных фактах сотрудников правоохранительных органов способствует проведению в кратчайший период комплекса необходимых первоначальных мероприятий по розыску, что в некоторых случаях способствует сохранению жизни разыскиваемого.

Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

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