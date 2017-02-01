Бой 400 барабанов можно будет услышать в Сочи уже в эти выходные. 4 и 5 февраля в горах олимпийской столицы впервые стартует международный фестиваль «Барабаны мира». Участие в нем примут барабанщики из России, потомственный шаман из Гвинеи и носитель традиции музыкальной культуры Западной Африки из республики Сенегал.

- Гостей фестиваля ждут два дня незабываемых мастер-классов по игре на барабанах джембе, кахоне и боуране, а также варган и горловое пение, глюкофоны, бамбуковые флейты, техники игры барабанными палочками, бразильские барабаны, диджериду, бонги, импровизационные мастер-классы и чайные церемонии, гала-концерты с участием звезд перкуссии России и мира, грандиозное Барабанное Шествие через весь курорт «Роза Хутор» и Церемония мира, - рассказывают организаторы фестиваля.

Горы Сочи окутает звучание восточных барабанов, африканские ритмы, своеобразие японских инструментов. На одной из фестивальных площадок можно будет послушать живой колокольный звон, а также попробовать себя в роли звонаря под руководством опытного музыканта. Поучаствовать в фестивале и посмотреть концерты смогут все желающие. Мероприятие состоится при любой погоде, обещают организаторы.

Ирина СИЗОВА