Кудрин предсказал ослабление и дальнейшую стабилизацию курса рубля

Покупка Минфином валюты на рынке приведет к ослаблению курса рубля, затем он стабилизируется, считает экс-глава ведомства Алексей Кудрин. "Эксперты уже высказались по этому поводу. И большинство понимают, что если Минфин будет осуществлять закупку валютных средств на рынке, то курс это будет снижать - до уровня 63-64 рубля за доллар", - сказал Кудрин журналистам во вторник.

"Но это только один фактор, конечно, в это время будут действовать и другие. Тенденция на мягкое снижение, но в общем, скорее всего, он (курс - ИФ) останется впоследствии стабильным. Я в целом согласен (с мнением экспертов - ИФ), что будет мягкое снижение, затем - стабилизация", - отметил он.

Минфин 25 января 2017 года заявил о том, что с февраля начнет осуществлять операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке с привлечением Банка России. Операции будут проводиться "в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и государственные финансы".

Объем операций будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Покупка валюты в объеме дополнительных нефтегазовых доходов будет осуществляться, пока фактическая цена на нефть Urals превышает $40 за баррель. При снижении цен ниже $40 за баррель будут проводиться операции по продаже валюты в объеме выпадающих нефтегазовых доходов. При этом накопленный объем операций по продаже валюты не может превышать накопленного с начала проведения операций объема покупок иностранной валюты, отмечается в сообщении.

Купля-продажа рассчитанного дневного объема иностранной валюты будет осуществляться равномерно в течение торгового дня.

Ранее правительство РФ приняло решение, поддержанное президентом, что до внесения изменений в Бюджетный кодекс РФ, касающихся нового "бюджетного правила", дополнительные нефтегазовые доходы, поступающие в 2017 году в связи с превышением цены на нефть Urals $40 за баррель, не могут быть использованы на финансирование дополнительных расходов бюджета. Таким образом, изменение объема нефтегазовых доходов не будет влиять на объем ненефтегазового дефицита федерального бюджета.

Ранее Минфин оценивал дополнительные нефтегазовые поступления в 2017 году при цене $50 за баррель в 1 трлн рублей, при $55 за баррель - в 1,4 трлн рублей. Дефицит бюджета РФ на 2017 год запланирован в 3,2% ВВП при цене $40 за баррель, при этом на его финансирование планировалось направить из Резервного фонда и ФНБ 1,8 трлн рублей.