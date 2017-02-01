Флаг Года экологии поднят на сайтах группы компаний АО «Евразийский»

На интернет-сайте АО «Евразийский» и сайтах дочерних предприятий компании – ООО «Югводоканал», АО «Ростовводоканал иООО «Сочиводоканал» - размещена эмблема Года экологии, которым 2017-й объявлен в России. Интернет-страницы украсил флажок с графическим символом, олицетворяющим многообразие природы нашей страны.

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в официальном письме разрешило АО «Евразийский» использовать эмблему Года экологии при осуществлении деятельности по экологическому развитию Российской Федерации, сохранению биологического разнообразия и обеспечению экологической безопасности.

Флаг Года экологии, поднятый АО «Евразийский», это свидетельство огромного внимания, уделяемого компанией вопросам охраны окружающей среды, большого количества экологических мероприятий, запланированных предприятиями холдинга на 2017 год.

На Дону и Кубани – в Ростове-на-Дону, Сочи, Крымске, Ейске, на Таманском полуострове предприятия группы компаний АО «Евразийский» планируют в этом году провести около 50 мероприятий экологической направленности. Ряд из них выходит за рамки региональных, имеет всероссийское значение. Как, например, Всероссийский конкурс «Художники России – за чистую воду», завершение строительства комплекса сооружений повторного использования промывных вод в Ростове-на-Дону.

Планируется, что и в этом году в рамках акции «Чистая вода «Евразийского» будут продолжены работы по очистке берегов рек и водоемов. Напомним, стартовала акция в мае 2016 года. В прошлом году ней принимали участие предприятия, входящие в холдинг - Ростовский и Сочинский водоканалы, «Югводоканал». Каждый месяц сотрудники этих предприятий, проводили субботники по уборке от мусора берегов и русел рек. Надо отметить, что активное участие в субботниках приняли не только водоканальцы, но и волонтеры, молодежные организации, которые поддержали инициативу АО «Евразийский». В общей сложности реки и водоемы Кубани и Дона были избавлены от 160 тонн мусора.