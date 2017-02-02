Миллионный долг стал причиной ареста трех внедорожников

Судебный пристав Геленджикского городского отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю наложил арест на 3 автомобиля, принадлежащих предприятию-должнику.

ООО «Нефтегазконтроль», основным видом деятельности которого является проведение общестроительных работ по прокладке магистральных трубопроводов, линий связи и линий электропередач, задолжало государству 925 тысяч рублей. Эта внушительная сумма сложилась из недоплаченных налогов, страховых отчислений в Пенсионный фонд и даже штрафов ГАИ. Организация зарегистрирована в одной из промзон города-курорта, потому исполнительное производство было возбуждено судебными приставами Геленджика.

В рамках проведения исполнительных действий руководству ООО был предоставлен предусмотренный законом срок для добровольного погашения задолженности. Как часто бывает в практике судебных приставов, по прошествии его выяснилось, что «воз и ныне там».

В качестве более действенной побудительной меры был избран арест имущества. Работник Службы составил акт описи и ареста трёх принадлежащих организации транспортных средств «Шевроле-Нива». В настоящий момент происходит оформление документов для передачи автомобилей на принудительную реализацию.



Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю