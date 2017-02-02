В Краснодаре взысканы 150 тысяч рублей в пользу трёхлетнего ребёнка

150 тысяч рублей были взысканы судебным приставом-исполнителем отдела по Прикубанскому округу г. Краснодара с неплательщика алиментов.

После развода с бывшей женой гражданина долгое время не беспокоила судьба собственного ребёнка. Семья, в которой воспитывался 3-летний малыш не получила от отца ни копейки. Судебный пристав-исполнитель Кристина Коваленко неоднократно пыталась связаться с неплательщиком, но тщетно.

Продолжая отрабатывать способы взыскания задолженности, представитель закона направила запросы в различные ведомства и кредитные организации. А кроме того, в соответствии с Федеральным законом № 340-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в отношении должника было вынесено постановление о временном ограничении специального права.

Характерно, что «отлучение от руля» быстро отрезвило безответственного отца. Спустя некоторое время в отдел судебных приставов поступило письменное заявление от взыскательницы об отзыве исполнительного документа в связи с полным погашением задолженности.



Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю