С Днем Рождения, Олимпиада!

Три года со старта зимних Олимпийских игр в Сочи будут отмечать целую неделю. На курорте запланирована целая серия праздничных мероприятий. Так, на алее Олимпийской славы горного курорта «Роза Хутор», где было разыграно 30 комплектов олимпийский наград, зажгутся новые звезды. Их заложат 7 февраля почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Жан-Клод Килли и президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

- Гости также побывают в двух знаковых объектах курорта, которые появились в городе благодаря Олимпийским играм - питомник переднеазиатских леопардов, а также Образовательный центр "Сириус", где встретятся с детьми, - сообщают в администрации Сочи.

«День рождение» российской Олимпиады ознаменуется днем зимних видов спорта. В рамках празднования, 4 февраля в ледовом дворце "Большой" пройдут открытые краевые массовые соревнования по шорт-треку "Лед надежды нашей" в рамках открытых Всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту. А с 7 по 9 февраля в ледовом дворце "Айсберг" состоится открытое первенство города по фигурному катанию на коньках среди юношей и девушек. 11 февраля в горах Сочи стартует традиционная лыжная гонка "Лыжня России".