ИП Бондарчук И.Н. может лишиться свободы сроком до 5 лет за браконьерство

За причинение особо крупного ущерба биологическим ресурсам Азовского моря работники рыболовецкой бригады ИП Бондарчук И.Н. могут лишиться свободы сроком до 5 лет. Так, пограничниками в конце минувшего года был задержан руководитель рыболовецкого предприятия Бондарчук, осуществлявший попытку сокрытия от контролирующих органов незаконно добытого созданной им бригадой улова пиленгса и судака стоимостью более 800 тысяч рублей. Примечательно то, что вылов водных биологических ресурсов проводился в период запрета их добычи в связи с истощением популяции пиленгса и судака в Азовском море.

Предпринимателя из Славянского района задержали вблизи урочища Верхние Кучугуры. Незадолго до этого четверо работников его рыбопромысловой бригады – семейный подряд Чернобровых и рыбак А. Сердюк – изъяли биоресурсы из ставных неводов, принадлежащих фирме. Вместо того, чтобы руководствуясь требованиями российского законодательства возвратить указанные биоресурсы в естественную среду обитания, они перегрузили мешки с выловленной рыбой в прицеп внедорожника своего руководителя ИП Бондарчук И.Н. Однако до места назначения Бондарчук так и не добрался. Его задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Специалисты изъяли свыше 3 тысяч особей пиленгаса и порядка 300 – судака.

В настоящее время за незаконную добычу водных биологических ресурсов в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ. Следственные действия продолжаются.