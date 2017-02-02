В Армавире под арест попал автомобиль должника

«Сколько веревочке не виться» – именно эта известная поговорка лучше всего применима к гражданину Ш. В Армавирском городском отделе судебных приставов Управления ФССП России по Краснодарскому краю в отношении него было возбуждено два исполнительных производства. В рамках одного из них гражданин Ш. задолжал 85 тысяч рублей банку, в рамках второго – 13 тысяч рублей физическому лицу в качестве компенсации морального вреда. О добровольной оплате задолженности речи в данном случае не шло.

В ходе проведения исполнительных действий судебным приставом было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащего должнику автомобиля. Причина вынесения документа проста: погашать долги неплательщик не желал, а имеющееся имущество скрывал по мере имеющихся возможностей. Арестовать автомобиль просто не представлялось возможным ввиду отсутствия определенности относительно его местонахождения.

Прошло несколько месяцев. По официальной версии гражданин Ш. ходил пешком, сам не зная, где находится его транспортное средство. И вот, 18 января сотрудники ДПС остановили для проверки документов «ВАЗ-21140». Спустя несколько минут было установлено – это тот самый автомобиль, ареста которого должник пытался избежать.

О задержании было сообщено судебному приставу-исполнителю, который выехал на место незамедлительно. Как результат, теперь транспортное средство фигурирует в акте описи и ареста. В настоящий момент оно передано на ответственное хранение в специализированную организацию, а вскоре отправится на принудительную реализацию. Предварительная стоимость имущества составляет 120 тысяч рублей, а этого как раз хватит на погашение долгов гражданина.



Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю