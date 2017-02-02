Проверь себя на наличие задолженностей в МФЦ

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю состоялось совещание по вопросам взаимодействия с краснодарским Многофункциональным центром. На мероприятие под председательством заместителя главного судебного пристава края В.Ю. Барабанщикова, собрались начальники всех отделов аппарата Управления.

Основной докладчик – начальник отдела документационного обеспечения Управления Е.А. Самылина – осветила актуальные вопросы межведомственного взаимодействия. До собравшихся была доведена информация о возможностях по предоставлению государственных услуг в многофункциональном центре.

Сотрудничество Службы и МФЦ началось еще в 2011-м году и с тех пор активно развивается. В прошедшем 2016-м в рамках этого взаимодействия на базе многофункциональных центров края были проведены акции «Узнай о своих долгах!», в рамках которых были запущены бегущие строки, размещены информационные материалы, организованы дежурства мобильных бригад судебных приставов. В наступившем 2017-м работа в этом направлении будет продолжена.

Федеральная служба судебных приставов стремится к тому, чтобы гражданам и организациям, имеющим долги, было удобно получать информацию по исполнительным производствам. Одной из таких возможностей является обращение и в филиалы Многофункционального центра.

Обратившись в МФЦ, можно узнать информацию о наличии или отсутствии возбужденных исполнительных производств, сумму задолженности, сведения о вынесенных судебными приставами ограничениях, в том числе ограничениях на выезд за пределы Российской Федерации.

Информация доступна в рамках предоставления ФССП России следующих государственных услуг: «Предоставление информации о наличии исполнительного производства», «Предоставление информации о ходе исполнительного производства».

Специалисты МФЦ окажут гражданам консультативную помощь для направления в УФССП России по Краснодарскому краю обращений посредством единого электронного портала государственных услуг (gosuslugi.ru), подскажут, как через портал государственных услуг оплатить задолженность удобным для граждан способом: банковскими картами международных платежных систем Visa и MasterCard, с использованием платёжных сервисов QIWI Wallet, Webmoney или Яндекс.Деньги, а также со счёта мобильного телефона.



Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю