Сотрудники «Краснодар­ Водоканал» спасли на­ пожаре семью

1 февраля 2017 г. сотрудники «Росводоканал Краснодар» (ООО Краснодар Водоканал») - слесарь АВР 5-го разряда Кирилл Ваганов и электрогазосварщик 5-го разряда Вячеслав Маленьких спасли жизнь трех членов семьи при пожаре на ул. Головатого.
Возгорание, случившееся рано утром, охватило дом площадью около 80 квадратных метров на ул. Головатого, почти мгновенно. В 7 утра 27-летнего Кирилла Ваганова разбудила мать, проснувшаяся от треска, который издавал горящий шифер на крыше соседнего дома. Когда Кирилл подбежал к месту пожара, из горящего дома уже выносил своего ребенка его отец. После спасения 6-летнего сына, он снова вернулся в полыхающий дом, но обратно выйти уже не смог, потеряв сознание от угарного газа.
В этот момент к месту подоспел Вячеслав Маленьких, который тоже жил по соседству. Вместе сотрудники Водоканала выбили оконное стекло, и Кирилл забрался в дом, где находилось еще три человека: молодая женщина – мать близнецов, их отец и один из 6-летних сыновей. Водоканальцы принялись вытаскивать по очереди троих людей, находящихся без сознания, через окно, причем у Кирилла Ваганова на тот момент была сломана рука.
«Я не чувствовал боли, - говорит Кирилл Ваганов, - в тот момент мы с коллегой Вячеславом боялись только одного – не успеть. Страшно подумать, что могло бы быть, если бы мы проснулись чуть позже».
На сегодняшний день самочувствие всех пострадавших членов семьи удовлетворительное, они находятся под наблюдением врачей краснодарских медучреждений.
Поступок Кирилла Ваганова и Вячеслава Маленьких будет отмечен руководством ООО «Краснодар Водоканал» - им будут вручены благодарственные письма и денежные премии.