Кредитный портфель Россельхозбанка в МСБ составил 505 млрд рублей

В 2016 году АО «Россельхозбанк» направил на финансирование предприятий малого и среднего бизнеса свыше 294 млрд рублей. Кредитный портфель Банка в данном сегменте составил 505 млрд рублей.

АО «Россельхозбанк» уделяет особое внимание вопросам развития малого и среднего бизнеса и оказывает финансовую поддержку клиентам из различных отраслей экономики. За время своей деятельности Россельхозбанк направил свыше 2,4 трлн. рублей кредитных ресурсов предприятиям МСБ.

Банк планомерно работает над совершенствованием условий и продуктовой линейки для предприятий малого и среднего бизнеса. В январе текущего года Россельхозбанк первым подписал соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ о льготном кредитовании предприятий АПК по ставке 5% и приступил к реализации нового механизма выдачи займов.