Путин назначил Олега Камшилова прокурором Крыма

Ранее этот пост занимала Наталья Поклонская, которая в настоящее время является депутатом Госдумы.
Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Олег Камшилов был первым заместителем прокурора Москвы.
Этим же указом президент назначил Виктора Танифу руководителем Следственного управления СК РФ по Севастополю, освободив его от занимаемой должности.
Путин назначил Олега Камшилова прокурором КрымаПятница, 03 февраля 2017 01:29
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Ранее этот пост занимала Наталья Поклонская, которая в настоящее время является депутатом Госдумы.
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