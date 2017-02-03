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Путин назначил Олега Камшилова прокурором Крыма

Пятница, 03 февраля 2017 01:29
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Ранее этот пост занимала Наталья Поклонская, которая в настоящее время является депутатом Госдумы.
Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Олег Камшилов был первым заместителем прокурора Москвы.
Этим же указом президент назначил Виктора Танифу руководителем Следственного управления СК РФ по Севастополю, освободив его от занимаемой должности.

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