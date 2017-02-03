Путин назначил Олега Камшилова прокурором Крыма

Ранее этот пост занимала Наталья Поклонская, которая в настоящее время является депутатом Госдумы.

Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Олег Камшилов был первым заместителем прокурора Москвы.

Этим же указом президент назначил Виктора Танифу руководителем Следственного управления СК РФ по Севастополю, освободив его от занимаемой должности.