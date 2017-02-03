Белый дом опроверг смягчение санкций в отношении ФСБ РФ

«Мы не смягчаем санкции», — заявил он журналистам в ходе брифинга. «Это обычный порядок действий для Минфина, когда санкции введены», — добавил Спайсер.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнул, что «это обычная практика для Минфина, когда санкции введены, вернуться и уточнить определенные исключения для различных отраслей промышленности или товаров и сфер деятельности».

Ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон принял решение смягчить санкции в отношении Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ). Так, в документе министерства финансов США, озаглавленном «Генеральная лицензия номер 1», отмечается, что отныне за определенным исключением разрешаются «все сделки и действия» с участием ФСБ, которые ранее были запрещены указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.