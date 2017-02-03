В кубанских горах выше 1500 метров лавиноопасно

МЧС объявило экстренное предупреждение по лавиноопасности в горах Краснодарского края.

Исключением стал лишь Сочи: там сход снежных масс маловероятен.

Предупреждение будет действовать в течение суток, начиная с шести часов вечера 2 февраля. Поэтому жителям и гостям края рекомендуют не подниматься в горы выше 1500 метров.

В случае возникновения ЧС необходимо звонить по номеру 101 или по телефону доверия +7 (861) 268−64−40.