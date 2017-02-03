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В администрации Сочи назначен новый вице-мэр

Пятница, 03 февраля 2017 01:36
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С 1 февраля он является заместителем главы города, руководителем аппарата. 2 февраля его представил на совещании в администрации города мэр Анатолий Пахомов.
В новой должности Эдуард Волков будет курировать вопросы международных отношений, внутренней политики, обращения граждан. Ранее он был главой Адлерского района. Этот пост он занимал с августа 2016 года.
Эдуард Волков имеет два высших образования. В 2004 году окончил Северо-Кавказскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление», в 2005 году — Московский социальный университет по специальности «Психология». В 2010 году стал кандидатом философских наук.

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