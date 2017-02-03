В администрации Сочи назначен новый вице-мэр

С 1 февраля он является заместителем главы города, руководителем аппарата. 2 февраля его представил на совещании в администрации города мэр Анатолий Пахомов.

В новой должности Эдуард Волков будет курировать вопросы международных отношений, внутренней политики, обращения граждан. Ранее он был главой Адлерского района. Этот пост он занимал с августа 2016 года.

Эдуард Волков имеет два высших образования. В 2004 году окончил Северо-Кавказскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление», в 2005 году — Московский социальный университет по специальности «Психология». В 2010 году стал кандидатом философских наук.