Российские истребители Т-50 могут пойти в войска в 2018 году

Российские истребители пятого поколения Т-50 (ПАК-ФА) могут начать поставляться в войска после 2018 года. Как рассказал журналистам замминистра обороны РФ по вооружениям Юрий Борисов, самолеты могут войти в программу вооружений на 2018-2025 г.г. Пока же военное ведомство внимательно изучает поведение опытных образцов.

"Проводим опытную эксплуатацию, закупили ограниченные партии, смотрим, как они ведут себя на практике, выявляем все недостатки, вносим все изменения для того, чтобы когда наступит время, покупать отработанные в практике образцы", - рассказал Борисов.

Он добавил, что в закупках вооружения и военной техники, минобороны руководствуется принципом практической и экономической целесообразности и пока текущие аналоги удовлетворяют потребностям вооруженных сил, там не видят необходимости тратить деньги на приобретение новейшей дорогостоящей техники.

Известно, что российские истребители пятого поколения ПАК-ФА, будут выпускаться в Комсомольске-на-Амуре. Несколько построенных летных образцов Т-50 проходят испытания с 2010 года. Ожидается, что весь комплекс испытаний должен быть закончен к концу текущего года.