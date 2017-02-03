В Госдуме разъяснили предложение МВД о допустимых 0,3 промилле

Лысаков пояснил, что в ряде случаев для выявления нетрезвых водителей необходимо провести анализ крови. Для этого МВД и предлагает ввести эквивалент содержания алкоголя в крови, а не только в выдыхаемом воздухе, сообщил он, передает ТАСС.

Он также напомнил, что до введения так называемого «нулевого промилле», в России уже действовала норма о максимально допустимой концентрации алкоголя в крови водителя в размере 0,3 граммов на литр крови, эквивалент которых в КоАП был прописан как 0,15 миллиграммов на литр выдыхаемого воздуха.

Ранее в четверг сообщалось, что Министерство внутренних дел готовит проект закона, допускающий концентрацию алкоголя в крови водителя до 0,3 граммов и более на литр крови. В действующем законодательстве прописана норма в 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.

В 2013 году президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий понятие минимально допустимого содержания алкоголя в крови и увеличивающий до 50 тыс. рублей штраф за пьяную езду.

В 2010 году в России ввели «нулевое промилле», хотя до этого действовала норма содержание алкоголя в крови до 0,3 промилле. Главным сторонником принятия «нулевого порога» был Дмитрий Медведев, бывший тогда главой государства.