«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») подвел итоги работы в условиях сильного понижения температуры в г. Краснодаре за последние дни.
Предприятие все эти дни работало в штатном режиме: выход спецтехники автопарка осуществлялся ежедневно на 100 %, в первые часы резкого похолодания специалистами предприятия было отогрето 20 водоразборных колонок, а также с целью обеспечения безопасности граждан, ежедневно осуществлялась обработка песком тротуаров, находящихся вблизи объектов Водоканала.
«На сегодняшний день в Водоканале проведены все необходимые мероприятия по предотвращению возможных нештатных ситуаций, связанных с климатическими условиями, - говорит зам. главного инженера ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов, - утеплены водопроводно-канализационные сети, проверена теплоизоляция на вводах трубопроводов в здания, подготовлены резервные скважины для немедленного ввода в эксплуатацию. Особое внимание уделяется объектам энергоснабжения: подстанциям, трансформаторным станциям. Работники подразделений водоканала ежедневно проводят их осмотр для предотвращения остановки оборудования. В обязательном порядке осуществлено обеспечение специалистов теплой одеждой, проверено эксплуатационное состояние автомобилей аварийно-восстановительных бригад и спецтехники, подготовлен необходимый запас горюче-смазочных материалов. Поэтому «Краснодар Водоканал» готов обеспечивать бесперебойную и качественную работу систем водоснабжения и водоотведения города в условиях резкого похолодания», - заявил Станислав Гераськов.