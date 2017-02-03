СЮЖЕТ ДНЯ

〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

За хранение марихуаны год в колонии строгого режима

Пятница, 03 февраля 2017 16:40
Оцените материал
(1 Голосовать)

За хранение марихуаны житель приграничного поселка Нижняя Шиловка год проведет в колонии строгого режима.

Приговор в отношении ранее судимого за аналогичное преступление гражданина вступил в законную силу накануне.
Романа Атагян задержали пограничники в рамках оперативно-розыскных мероприятий в октябре прошлого года. Тогда в доме 41-летнего мужчины был обнаружен сверток с растительным веществом. Специалисты сочинского экспертно-криминалистического центра подтвердили, что содержимое изъятого пакета является канабисом общим весом около 25 грамм. В соответствии с российским законодательством такой размер растительного наркотика является значительным.
Материалы по данному факту сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю передали по подследственности в следственное подразделение МВД. В отношении фигуранта было возбужденно уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Суд вынес обвинительный приговор.

Прочитано 71 раз
Другие материалы в этой категории: « «Краснодар Водоканал»­ работал в морозы в ш­татном режиме Судебные приставы отп­равились в рейд »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.