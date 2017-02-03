Шутка Олимпийского размаха

Более 20 000 любителей зимних забав пошутят в горах Сочи 1 апреля. Они станут участниками самого масштабного и самого веселого высокогорного карнавала BoogelWoogel на курорте «Роза Хутор».

- Все необычные зимние развлечения соберутся в одном месте, чтобы порадовать более 20 000 любителей снежного отдыха и чудачеств. Главные мероприятия запланированы на самый веселый в мире день - 1 апреля. Гости карнавала смогут принять участие в массовом спуске с горы в купальниках на лыжах и сноубордах и установить Рекорд Гиннесса, а также спуститься с горы в карнавальных костюмах, - рассказывает организатор фестиваля Никита Гирин

С 30 марта по 2 апреля на «Роза Хутор» будут работать сразу 10 фестивальных площадок. В программу карнавала войду прыжки на лыжах и сноубордах в бассейн, фестиваль уличной еды, праздник красок Холи, музыкальные концерты, «Снежный Батл» – битва профессиональных танцоров, школа веселого бега, профессиональный турнир по пляжному волейболу на снегу и Кубок конструкторов BoogelWoogel – спуск с горы на собранных участниками «болидах».

–По формату в этом году мы уже приблизимся к Олимпиаде… только это будет Олимпиада чудачеств и развлечений.В программе не менее десятка необычных видов спорта, в которых мы определяем победителей. По вечерам – торжественное вручение специальных наград, open-air концерты звезд и жаркие вечеринки. Для повышения градуса мероприятия, кроме турниров в личном зачете, мы проведем эпическое состязание между командами горнолыжников и Сноубордистов, чтобы раз и навсегда ответить на будоражащий умы экстремальной части человечества вопрос – «Кто круче: Горнолыжники или Сноубордисты?». Еще одна приятная новость: участие в карнавале и для зрителей и «веселых спортсменов» - абсолютно бесплатное! – поделился Никита Гирин.

О намерении как следует самим развлечься и развлечь аудиторию BoogelWoogel-2017 уже заявили музыкант и шоумен Александр Пушной и блогер-марафонец-перевел-и-озвучил Андрей Бочаров. Стоит отметить, что каранавал BoogelWoogel стал традицией сочинских гор. В прошедшем году, праздник, объединяющий все самые необычные зимние забавы, собрал свыше 10 000 гостей.

Ирина СИЗОВА.