Меня зовут Илона, я воспитываю двоих детей, один из них особый мальчик, которого зовут Вовочка. Вовочка родился на 39-неделе и на первый взгляд был здоровым малышом, за исключением его косолапых ножек.

Дома Вова очень плохо кушал, ему было тяжело сосать и глотать, он постоянно хрипел. В 2 месяца нас забрали в больницу с диагнозом пневмония, Вова совсем отказался есть самостоятельно, он постоянно спал. Нам поставили зонд. В течение 2-х месяцев наш малыш просто таял на глазах. Нашли у ребенка сразу 6 вирусов, и все были активны, они стали разрушать его мозг.

После больницы мы постоянно занимаемся с Вовой, регулярно ездим на реабилитации. В первый год мы лечили сыночка за счет собственных средств, но курсы лечения стоят очень дорого, и сегодня мы не можем оплачивать их сами.

И наши труды были не напрасны. Вопреки всем диагнозам врачей, за 4 года усиленных занятий Вова из лежачего положения встал на ноги, пополз, научился сидеть, стоять у опоры, ходить за одну ручку, научился ходить специальных ортезах. Сейчас наш мальчик может ходить сам, но к сожалению, неправильно, ногу ведет через сторону и сильно косолапит и стопку заваливает во внутрь. Он полностью понимает обращенную к нему речь, прекрасно занимается со специалистами, играет дома. Вова очень хочет быть как все дети, и у него есть все шансы!!! В свои 4 года наш сыночек все еще не умеет говорить, в центре «Любовь Ангела» г. Новосибирск с нами занимается замечательный специалист, которая ставит звуки и слоги. После первых 2-х курсов очень заметно видны результаты нашей работы.

Но для того, чтобы Вова стал здоровым, нам нужны постоянные курсы реабилитаций.

К сожалению, деткам с таким диагнозом не все так легко дается, а только через труд, слезы и боль!

Я обращаюсь ко всем добрым сердцам, помогите вылечить сыночка и подарите ему шанс на нормальную жизнь!

Сбор средств на оплату счета ведет Благотворительный фонд «Капля Добра».

Реквизиты для пожертвований для Вовочки Нестеренко :

Получатель: БФ "КАПЛЯ ДОБРА"

ИНН 3906319842

КПП 390601001

Счет получателя: 40703810300000000284

Банк получателя: КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО)

Корсчёт 30101810800000000701

БИК 042748701

Назначение платежа: для Вовочки Нестеренко .

Пожертвовать можно с помощью СМС, отправив сообщение на короткий номер 3116 с текстом: kdobra [пробел] сумма. Например: kdobra 100 (100 - это сумма, которая может быть указана от 10 до 15 000 рублей). Также можно пожертвовать с помощью банковской карты перейдя по ссылке: http://kaplyadobra.com/pozhertvovat/