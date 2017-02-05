Краснодарский край вошел в тройку самых аварийных регионов страны

Краснодарский край вошел в тройку самых аварийных регионов России.

В пятницу, 3 февраля, в прокуратуре Краснодарского края прошло заседание межведомственной рабочей группы, которая рассмотрела вопросы предупреждения, выявления и пресечения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения и снижения роста аварийности.

В работе совещания приняли участие замглавы губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко, руководитель Межрегионального управления государственного автодорожного надзора края и Республики Адыгея Павел Переверза, начальник УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Александр Капустин, министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Анатолий Вороновский, руководители территориального управления Государственной компании «Российские автомобильные дороги», Федерального казенного учреждения «Управление Федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства, отмечено, что по итогам 2016 года зафиксирован рост аварийности на территории края.

Проведенный анализ статистических данных показал, что несмотря на принимаемые всеми уполномоченными органами меры, Краснодарский край входит в тройку самых аварийных регионов нашей страны, что обусловлено как увеличившимся количеством зарегистрированных в крае транспортных средств, так и возрастающей популярностью кубанских курортов и географическим расположением региона, являющегося единственным автотранспортным коридором, связывающим Республику Крым с материковой частью страны, что приводит к увеличению грузо- и пассажиропотока.

При этом, зачастую дорожные происшествия сопровождаются ненадлежащими дорожными условиями (дорожный фактор): неудовлетворительное состояние обочины; отсутствие дорожной разметки и дорожных ограждений; низкие сцепные качества дорожного покрытия; неправильное применение дорожных знаков и иные.

Кроме того, на совещании обсуждены вопросы необходимости принятия превентивных мер, направленных на недопущение образования заторовых ситуаций на дорогах Краснодарского края в период курортного сезона.

По итогам совещания были выработаны конкретные меры, направленные на активизацию работы в данной сфере правоотношений и обеспечение принципа неотвратимости наказания за допущенные нарушения.

Контролирующим органам поручено принять дополнительные меры по обеспечению безопасности, обратив особое внимание на соблюдение всеми заинтересованными лицами требований, предъявляемых к состоянию автомобильных дорог.

Вопросы соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения находятся на постоянном контроле прокуратуры Краснодарского края.