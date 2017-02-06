Велика сила покаяния, если она делает нас чистыми, как снег, и белыми, как волна, хотя бы грех предварительно запятнал наши души.

(Свт. Иоанн Златоуст)

12 февраля - день, посвящаемый Церковью приготовлению к Великому посту именуется Неделей о блудном сыне.

В Неделю о блудном сыне евангельской притчей, от которой получила название и сама Неделя, Церковь показывает пример неисчерпаемого милосердия Божия ко всем грешникам, которые с искренним раскаянием обращаются к Богу. Никакой грех не может поколебать человеколюбия Божия. Душе, раскаявшейся и обратившейся от греха, проникшейся надеждой на Бога, сходит Божия благодать.

К Иисусу Христу приходили мытари и грешники, чтобы слушать Его. Гордые фарисеи и книжники, учители еврейского народа, роптали за это на Иисуса Христа и говорили: "Он принимает грешников и ест с ними". На это Иисус Христос сказал несколько притчей, в которых показал, что Бог с радостью и любовью принимает каждого кающегося грешника. Одна из них и была о блудном сыне, в которой повествуется о сыне, получившем от отца причитающуюся ему часть наследства и расточившем ее в увеселениях. Когда же блудный сын обнищал и осознал свою греховность, то вернулся к отцу и смиренно признал свое недостоинство именоваться его сыном; но радостный отец, видя искреннее раскаяние своего заблудшего чада, принял его с радостью и милосердием. Эта притча являет всем нам образ покаяния грешного человека и милосердия Божия к нему.

Показав в Неделю о мытаре и фарисее истинное начало покаяния, Церковь раскрывает всю силу его: при истинном смирении и раскаянии возможно прощение грехов. Потому ни один грешник не должен отчаиваться в благодатной помощи Отца Небесного.

Чему учит этот день?

В отношениях с людьми мы можем оказаться в роли героев притчи - отца, блудного сына или его старшего брата, который жил и работал с отцом и не обрадовался возвращению заблудшего.

Задумайтесь!

• Сделали ли вы когда-либо первый шаг, чтобы вернуть к жизни того, кто духовно, человечески мертв? Готовы ли мы его простить?

• Часто ли бывает, что мы воображаем себя добродетельными и презрительно отворачиваемся от человека, который, по нашему мнению, поступает плохо?

• Готовы ли просмотреть свою жизнь – дела, слова, помышления, чтобы осудить самого себя и почувствовать тяжесть грехов своих?

Неделя о блудном сыне призывает ощутить в себе образ Божий, стремление к божественной красоте и осознать глубину своего падения, отдаления от Господа. Пост и покаяние помогают вернуться из «страны далече» в дом Отца Небесного.

Будь только сам готов принять своего заблудшего сына в любой момент и в любом виде, в котором он к тебе возвратится.

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