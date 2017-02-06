Mail.Ru запускает конкурента BlaBlaCar

Компания Mail.Ru Group запускает райдшеринговый сервис BeepCar. Водители смогут продавать места в своей машине — для совместных поездок. Сервис в первое время будет доступен в России, Казахстане и Белоруссии. Эксперты считают, что в случае роста популярности подобным проектам понадобится госрегулирование — в том числе для обеспечения безопасности пассажиров.

В BeepCar пользователь может зарегистрироваться как водитель или как попутчик. Водитель должен указать, куда он едет, — проект работает для дальних поездок, например из Москвы в Санкт-Петербург. Также надо указать, сколько свободных мест в машине и сколько стоит одно место. Пассажир, который ищет способ добраться в другой город подешевле, в поиске указывает маршрут — и выбирает водителя с подходящей ценой, днем и временем отправления.

BeepCar работает так же, как и другие сервисы райдшеринга (от англ. ride — поездка, share — разделять). Райдшеринг постепенно завоевывает мир как часть популярной сейчас «экономики совместного потребления» — sharing economy. По аналогичному принципу, например, работает AirBnb — популярный сервис для поиска временного жилья, а также BlaBlaCar — международный райдшеринговый сервис.

Вице-президент Mail.Ru Group, руководитель бизнес-подразделения «Почта и портал» Анна Артамонова рассказала, что холдинг хочет донести до широкой аудитории информацию об «экономике совместного потребления» и возможностях, которые она дает людям.