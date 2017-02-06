СЮЖЕТ ДНЯ

〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

Роспотребнадзор выступил за запрет скидочных акций на алкоголь

Понедельник, 06 февраля 2017 11:04
Оцените материал
(0 голосов)

На прошлой неделе телеканал RT сообщил, что в Госдуме готовят законопроект, запрещающий включать алкоголь в скидочные акции.

Соответствующие поправки к законодательству предлагает депутат нижней палаты парламента Владимир Сысоев. По его словам, скидки на алкоголь способствуют росту потребления спиртосодержащих напитков. По данным телеканала, с парламентарием согласились и в Общественной палате.
«Скидочные акции должны рассматриваться как и любая другая рекламная кампания и должны быть запрещены», — заявила Попова.

Прочитано 154 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Mail.Ru запускает конкурента BlaBlaCar Трейлер может уйти с молотка »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.