Роспотребнадзор выступил за запрет скидочных акций на алкоголь

На прошлой неделе телеканал RT сообщил, что в Госдуме готовят законопроект, запрещающий включать алкоголь в скидочные акции.

Соответствующие поправки к законодательству предлагает депутат нижней палаты парламента Владимир Сысоев. По его словам, скидки на алкоголь способствуют росту потребления спиртосодержащих напитков. По данным телеканала, с парламентарием согласились и в Общественной палате.

«Скидочные акции должны рассматриваться как и любая другая рекламная кампания и должны быть запрещены», — заявила Попова.