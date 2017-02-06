Трейлер может уйти с молотка

В Усть-Лабинском районе Краснодарского края судебные приставы-исполнители наложили арест на автотранспортное средство, принадлежащее неплательщику.

Гражданин К. задолжал гражданке С. 3 млн. 806 тыс. 750 руб. Длительные судебные споры в конечном итоге привели к возбуждению исполнительного производства.

Работники районного отдела Управления ФССП России по Краснодарскому краю установили, что в собственности у должника находится автомобиль «SCANIA R 143». Представители закона совершили выход по адресу проживания неплательщика, где и обнаружили огромный тягач, предназначенный для транспортировки 20-тонных фур. Здесь же, на месте был составлен акт описи и ареста автомобиля.

В настоящее время должнику установлен десятидневный срок для оплаты задолженности или обжалования акта описи и ареста. В противном случае автомобиль будет передан на реализацию, а вырученные от его продажи средства поступят на счет взыскателя.



Пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю