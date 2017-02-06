В честь волка – официального талисмана чемпионата мира по футболу 2018 FIFA World Cup Russia™ – выйдет почтовый блок

7 февраля 2017 года в почтовое обращение выйдет почтовый блок с изображением официального талисмана чемпионата мира по футболу 2018 FIFA World Cup Russia™. Почтовая продукция выпущена подведомственным Федеральному агентству связи АО «Марка».

Почтовый блок размером 102×71 мм, содержащий марку размером 30×42 мм, номиналом 100 руб., изданный тиражом 250 тыс. экземпляров, поступит в продажу в отделения Почты России.

Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения для Сочи, Краснодара, Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, где 7 февраля пройдет церемония. Новый почтовый блок гасится штемпелем с надписью: «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России™» и указанием места и даты проведения специального гашения. Также запланировано издание художественной обложки, внутри — почтовый блок и конверт первого дня с гашением (Москва).

Почтовая продукция, погашенная в день выпуска, приобретает дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира.

Кампания по выбору официального талисмана чемпионата мира по футболу 2018 FIFA World Cup Russia™ стартовала в апреле 2016 года. На первом этапе российские болельщики выбрали десять кандидатов, далее студенты художественных вузов доработали персонажей, придав им визуальную форму. Затем специальное жюри отобрало трёх финалистов — волка, кота и тигра. 21 октября 2016 года закончилось открытое голосование, по результатам которого в прямом эфире Первого канала был объявлен победитель, — им стал Волк по имени Забивака™.

Официальный талисман будет играть важную роль в подготовке и проведении чемпионата мира по футболу 2018 FIFA World Cup Russia™. Волк поможет рассказать о грядущем турнире, будет развлекать публику на стадионах, станет послом России в других странах и мировой знаменитостью.